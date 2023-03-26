Кавай Ленард получил локтем по лицу от Брэндона Ингрэма и пропустил 4-ю четверть матча

Теги травмы Клипперс Новый Орлеан НБА Кавай Ленард Брэндон Ингрэм Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард во время третьей четверти матча против «Нового Орлеана» получил случайный удар локтем по лицу от Брэндона Ингрэма.

Ленард покинул площадку и не вернулся в игру в заключительной четверти встречи. По словам клуба, у форварда диагностировали ушиб.

«Клипперс» проиграли «Пеликанс» на своей площадке со счетом 110:131.

Ленард завершил встречу с 12 очками (4 из 16 с игры), 6 подборами и 4 передачами.

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1 комментарий

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jason82
Ребят, ну не убивайте! Дайте хоть одну гайку взять!
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