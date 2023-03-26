Кавай Ленард получил локтем по лицу от Брэндона Ингрэма и пропустил 4-ю четверть матча

Звездный форвард «Клипперс» во время третьей четверти матча против «Нового Орлеана» получил случайный удар локтем по лицу от .

Ленард покинул площадку и не вернулся в игру в заключительной четверти встречи. По словам клуба, у форварда диагностировали ушиб.

«Клипперс» проиграли «Пеликанс» на своей площадке со счетом 110:131.

Ленард завершил встречу с 12 очками (4 из 16 с игры), 6 подборами и 4 передачами.

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