Кавай Ленард получил локтем по лицу от Брэндона Ингрэма и пропустил 4-ю четверть матча
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард во время третьей четверти матча против «Нового Орлеана» получил случайный удар локтем по лицу от Брэндона Ингрэма.
Ленард покинул площадку и не вернулся в игру в заключительной четверти встречи. По словам клуба, у форварда диагностировали ушиб.
«Клипперс» проиграли «Пеликанс» на своей площадке со счетом 110:131.
Ленард завершил встречу с 12 очками (4 из 16 с игры), 6 подборами и 4 передачами.
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