«Майами» 17 раз в сезоне воспользовался «челленджем». 13 из них были успешными
«Майами» 17 раз в текущем сезоне воспользовался правом пересмотра судейского решения: 13 из них были успешными, сообщает телеведущий команды Эрик Рид.
В матче с «Далласом» (129:122) главный тренер команды Эрик Споэльстра воспользовался «челленджем» фола форварда команды Калеба Мартина на разыгрывающем «Мэвс» Луке Дончиче.
После признания «челленджа» успешным «Хит» 13-й раз в сезоне добились пересмотра судейского решения при лишь 17 попытках в 78 встречах.
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