«Майами» 17 раз в сезоне воспользовался «челленджем». 13 из них были успешными

Теги Майами НБА судьи Баскетбол

«Майами» 17 раз в текущем сезоне воспользовался правом пересмотра судейского решения: 13 из них были успешными, сообщает телеведущий команды Эрик Рид.

В матче с «Далласом» (129:122) главный тренер команды Эрик Споэльстра воспользовался «челленджем» фола форварда команды Калеба Мартина на разыгрывающем «Мэвс» Луке Дончиче.

После признания «челленджа» успешным «Хит» 13-й раз в сезоне добились пересмотра судейского решения при лишь 17 попытках в 78 встречах.

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1 комментарий

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Tim Timson
во главе в принципе видеотренер стоит)
+3
0
+3
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