Джимми Батлер: «Мы много путаемся в защите. Пытаемся придумать что-то на ходу»

Теги Детройт Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер прокомментировал спад команды после перерыва на Матч всех звезд.

«Мы много путаемся в защите. Пытаемся придумать что-то на ходу. Даже забыли про подстраховку. Это не вина кого-то одного, потому что все должны взаимодействовать в обороне», – приводит слова Джимми журналист Барри Джексон.

До перерыва на Матч всех звезд «Хит» являлись одной из лучших оборонительных команд с защитным рейтингом в 112,2 пункта.

В последних 18 встречах рейтинг составил 121 пункт. Для сравнения, у худшей команды НБА – «Детройта» – защитный рейтинг составляет 118.7 единиц по сезону.

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