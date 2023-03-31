Джимми Батлер: «Мы много путаемся в защите. Пытаемся придумать что-то на ходу»

Звездный форвард « » прокомментировал спад команды после перерыва на Матч всех звезд.

«Мы много путаемся в защите. Пытаемся придумать что-то на ходу. Даже забыли про подстраховку. Это не вина кого-то одного, потому что все должны взаимодействовать в обороне», – приводит слова Джимми журналист Барри Джексон.

До перерыва на Матч всех звезд «Хит» являлись одной из лучших оборонительных команд с защитным рейтингом в 112,2 пункта.

В последних 18 встречах рейтинг составил 121 пункт. Для сравнения, у худшей команды – « » – защитный рейтинг составляет 118.7 единиц по сезону.

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