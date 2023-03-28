Кевин Лав: «Хотел бы проводить больше времени на паркете, но сейчас для нас важен каждый матч»
Форвард «Майами» Кевин Лав признался, что хотел бы получать больше игрового времени, но команде нужно выигрывать матчи, чтобы избежать турнира плей-ин.
«Очень благодарен за эту возможность, за возможность играть. Потому что не уверен, что получал бы игровое время в «Кливленде».
Хотел бы проводить больше времени на паркете, но сейчас для нас важен каждый матч. Поэтому стараюсь не слишком сильно давить. Нам нужно выигрывать матчи», – сказал Лав.
На сегодняшний день «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции, но имеет одинаковые показатели с «Бруклином» (40-35), который находится на 6-й строчке.
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