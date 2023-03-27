Тим Леглер: «Майами» является единственным претендентом на титул, на которого никто не обращает внимания»

Бывший игрок НБА Тим Леглер считает, что «Хит» является «темной лошадкой» в Восточной конференции.

« » является единственным претендентом на титул в Восточной конференции, на которого никто не обращает внимания. «Хит» будет той командой, с которой тебе не захочется пересечься. Они могут быть настолько хороши в серии плей-офф, выявляя твои слабые места и пользуясь этим, что с ней не захочется играть.

«Майами» потенциально может наделать шуму и напугать кого-то так сильно, что невольно навредит всем, кто не входит в первую пятерку», – сказал Тим в подкасте Джей Джей Редика.

Команда из Флориды занимает седьмую строчку на Востоке с результатом 40-35.

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