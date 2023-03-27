Тим Леглер: «Майами» является единственным претендентом на титул, на которого никто не обращает внимания»

Теги Майами НБА Тим Леглер Баскетбол

Бывший игрок НБА Тим Леглер считает, что «Хит» является «темной лошадкой» в Восточной конференции.

«Майами» является единственным претендентом на титул в Восточной конференции, на которого никто не обращает внимания. «Хит» будет той командой, с которой тебе не захочется пересечься. Они могут быть настолько хороши в серии плей-офф, выявляя твои слабые места и пользуясь этим, что с ней не захочется играть.

«Майами» потенциально может наделать шуму и напугать кого-то так сильно, что невольно навредит всем, кто не входит в первую пятерку», – сказал Тим в подкасте Джей Джей Редика.

Команда из Флориды занимает седьмую строчку на Востоке с результатом 40-35.

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3 комментария

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Consistency
При всей моей любви к Джимми и к Хит, но это смешно. Пошуметь - да, потрепать нервы фаворитам - да, но я в этом году даже насчёт апсета не уверен, а уж про чемпионство и говорить абсурдно. У них просто нет на это ресурсов, они слабее себя же версий предыдущих лет. Их потолком был Финал 2020 года, и они там выжали максимум возможного, и все равно весьма легко отлетели. Будь против них не Лейкерс - может, с тем Джимми могли бы зацепить гайку. Но в целом в команде тупо низкий уровень исполнителей для контендера, ну нельзя претендовать на что-то серьезное, когда у тебя команда целиком состоит из старых пердунов, переплаченных ролевиков и каких-то найденных около Дикси бомжей, которых Хит регулярно превращает в полезных ролевых. Это круто, но это не стратегия для титула. Да в конце концов, у них даже первой звезды нет по факту: Джимми и раньше-то был лидером, но не был прирожденным скорером, хоть в ПО он всегда и прибавлял как зверь, но сейчас это точно не первая опция претендующей на что-то серьезное команды уже, а Адебайо это вообще максимум третья звезда - он и по уровню недотягивает, и игрок очень специфический в атаке. По большому счету, у него роль должна быть как у Брука Лопеса в Бакс сейчас, а он чуть ли не главная звезда и опция Майами.
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kpvhmsvb2g
ясное дело что батруха в регулярке и батруха в по два разных игрока и на своей спине он один раунд спокойно пройдет, но готовы ли остальные игроки майами тащить? хиро играет из раза в раз, адейбайо топ, но в командах делающих ставки на центровых игроки посильнее, про пг в майами не принято говорить - это плохой тон, ну и на тяжелом Лав - топ игрок, но ему уже 34 и играть стабильно много в по он едва ли сможет. поэтому майами остаются непонятной командой, которая может выиграть все и проиграть всем:
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slingshot
хм... потому сто не является
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