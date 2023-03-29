Дрэймонд Грин о возвращении с «-20» в матче с «Пеликанс»: «Потребовалось провести серьезный разговор»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, за счет чего команде удалось отыграться с «-20» в матче с «Пеликанс» (120:109).

«Первые полторы четверти остались за «Пеликанс», они делали с нами все, что хотели!

Потребовалось провести серьезный разговор, когда ты уступаешь 20 очков. После этого мы заиграли с необходимым уровнем самоотдачи», – заявил Грин после матча.

На счету Грина 8 очков, 6 подборов, 13 передач и 2 перехвата.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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