Дрэймонд Грин о возвращении с «-20» в матче с «Пеликанс»: «Потребовалось провести серьезный разговор»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал о том, за счет чего команде удалось отыграться с «-20» в матче с «Пеликанс» (120:109).

«Первые полторы четверти остались за «Пеликанс», они делали с нами все, что хотели!

Потребовалось провести серьезный разговор, когда ты уступаешь 20 очков. После этого мы заиграли с необходимым уровнем самоотдачи», – заявил Грин после матча.

На счету Грина 8 очков, 6 подборов, 13 передач и 2 перехвата.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?