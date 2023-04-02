Никола Калинич выбыл на неопределенный срок
Легкий форвард «Барселоны» Никола Калинич получил травму ступни левой ноги и выбыл из строя на воскресный матч чемпионата Испании против «Тенерифе», передает организация.
«Развитие повреждения определит его готовность к следующим играм», – говорится в дальнейшем сообщении.
31-летний баскетболист в текущем сезоне Евролиги набирает 6,9 очка и 3,6 подбора. До конца регулярного чемпионата-2022/23 осталось два тура.
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