Никола Калинич выбыл на неопределенный срок

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Тенерифе Никола Калинич Баскетбол

Легкий форвард «Барселоны» Никола Калинич получил травму ступни левой ноги и выбыл из строя на воскресный матч чемпионата Испании против «Тенерифе», передает организация.

«Развитие повреждения определит его готовность к следующим играм», – говорится в дальнейшем сообщении.

31-летний баскетболист в текущем сезоне Евролиги набирает 6,9 очка и 3,6 подбора. До конца регулярного чемпионата-2022/23 осталось два тура.

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1 комментарий

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Артур Артур
Эх, а ведь Никола был хорош в Фиорентине
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