Никола Калинич – об участии в чемпионате мира-2023: «Не знаю. Посмотрим, что будет летом»

Легкий форвард «Барселоны» ответил на вопрос, собирается ли принимать участие в чемпионате мира-2023 в составе сборной Сербии.

«Я не знаю, по правде говоря. Посмотрим, что будет летом. Честно говоря, с каждым сезоном мне становится все труднее и труднее, я чувствую все больше и больше боли в коленях, ахилловых сухожилиях и спине. Посмотрим, я поговорю с главным тренером, со своей семьей, со всеми, и мы найдем лучшее решение.

Я изменил свой образ жизни, стал уделять все больше внимания питанию, восстановлению, сну. Это приходит с возрастом, и это естественно, что ты становишься намного ответственнее.

Если бы я жил таким образом в 20 лет, кто знает, чего бы я мог добиться. Это история о том, что «жаль, что я не был так разумен, когда был моложе», – поделился игрок.

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