Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после поражения от (86:96) объяснил, за что он прогнал форварда со скамейки запасных и отправил в раздевалку во время третьей четверти.

«Никола проявил неуважение к команде, мы разберемся с этим внутри коллектива», – сказал тренер во время пресс-конференции.

В середине третьей четверти Ясикявичюс перед тайм-аутом выразил недовольство игрой Калинича в защите, между тренером и игроком завязался спор. Внезапно Ясикявичюс дал Калиничу сигнал уйти со скамейки запасных в раздевалку.

«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения