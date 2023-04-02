Леброн Джеймс: «Уже лучше, но темп еще нет, что был до травмы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что еще не полностью вернул форму после четырех пропущенных недель из-за травмы сухожилия правой стопы.

«Уже лучше. Темп еще нет, что был до травмы, но я пропустил четыре недели. Я это понимаю. Так что с каждым матчем, с каждой минутой буду возвращать форму и увеличивать игровые временные отрезки.

Но я рад, что смог забить два данка – один в быстром отрыве, второй в позиционном нападении – и посмотреть, как отреагировала нога», – сказал Джеймс.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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3 комментария

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Xell
Главное чтоб Дэвис еще как в паббле весь ПО был целым)) Тогда эта команда удивит, там и химия сейчас хорошая и все играют, и защита есть. Казалось. Бы ничего такого не сделали. Всего лишь убрали Уэстбрука))
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Антон Антнов
Леброн отдохнул. Команда поднялась в ПО: Наилучший сценарий. Никогда у Леброна не было такой комады.
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Xell
Давай набирай. Нам еще Денвер и ГС обыгрывать в ПО))
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