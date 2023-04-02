Леброн Джеймс: «Уже лучше, но темп еще нет, что был до травмы»

Форвард « » Леброн Джеймс признался, что еще не полностью вернул форму после четырех пропущенных недель из-за травмы сухожилия правой стопы.

«Уже лучше. Темп еще нет, что был до травмы, но я пропустил четыре недели. Я это понимаю. Так что с каждым матчем, с каждой минутой буду возвращать форму и увеличивать игровые временные отрезки.

Но я рад, что смог забить два данка – один в быстром отрыве, второй в позиционном нападении – и посмотреть, как отреагировала нога», – сказал Джеймс.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!