Чарльз Оукли: «Джордан — мой лучший друг, но я предпочел бы играть с Леброном»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли признался, что предпочел бы играть в одной команде с , а не с .

«Меня спросили: «С кем бы ты предпочел играть, с Леброном или с Майком?» Я ответил: «С Леброном, но Майк — мой лучший друг».

Майк не отдавал мне мяч. Ему было плевать, наберу ли я очки. Но так он и стал Майком.

Так что, когда меня спрашивают, кто мне больше нравится, Леброн или Майк, я говорю: «Майк – глазированные хлопья, Леброн – кукурузные хлопья». Леброн без сахара, Майк с сахаром. Я за Леброна, потому что я был кукурузными хлопьями», – сказал Оукли.

Оукли и Джордан были партнерами по команде в «Чикаго» в 80-х годах.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов