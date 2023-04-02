Чарльз Оукли: «У НБА могут возникнуть проблемы с поиском следующей суперзвезды»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли выразил обеспокоенность тем, что после ухода Леброна Джеймса, и Кевина Дюрэнта у лиги могут возникнуть проблемы с поиском следующей суперзвезды.

«Вокруг прихода в лигу и было много улюлюканья и крика. Следующие пять лет НБА будет в их руках?

После ухода Стефена Карри, и у НБА могут возникнуть небольшие проблемы с поиском следующей суперзвезды.

Особенно после ухода Леброна, он кумир. Он многое привнес за прошедшие 20 лет, выступая на высоком уровне, высказываясь, требуя от других игроков ответственного отношения на площадке и за ее пределами», – сказал Оукли.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!