Чарльз Оукли: «У НБА могут возникнуть проблемы с поиском следующей суперзвезды»

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Чарльз Оукли Стефен Карри Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли выразил обеспокоенность тем, что после ухода Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюрэнта у лиги могут возникнуть проблемы с поиском следующей суперзвезды.

«Вокруг прихода в лигу Джа Морэнта и Зайона Уильямсона было много улюлюканья и крика. Следующие пять лет НБА будет в их руках?

После ухода Стефена Карри, Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта у НБА могут возникнуть небольшие проблемы с поиском следующей суперзвезды.

Особенно после ухода Леброна, он кумир. Он многое привнес за прошедшие 20 лет, выступая на высоком уровне, высказываясь, требуя от других игроков ответственного отношения на площадке и за ее пределами», – сказал Оукли.

 Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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11 комментариев

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igor nn
Киган Мюррей!!
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TurboMen
По игре то вроде есть претенденты, но вот личности сопоставимой Леброну, Джордану не видно. А ведь лига с ними 40 лет существовала, сначала с одним, потом с другим.
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alexLA
Ответ Artur Prokopchuk
нужно уточнять: "есть проблемы с будущей АМЕРИКАНСКОЙ суперзвездой". А то Европа уже обеспечила Лиге светлое будущее.
В точку) а хочется чтоб все же главным лицом лиги был тоже Американец, и желательно темнокожий.)
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Алексей Ермольчик
я конечно люблю кд, но его уход не будут переживать очень долго. Великолепный баскетболист, но шум будет разве что в твиттере. А вот Карри и ЛеБрон, да, глыбы.
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Artur Prokopchuk
нужно уточнять: "есть проблемы с будущей АМЕРИКАНСКОЙ суперзвездой". А то Европа уже обеспечила Лиге светлое будущее.
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Артём Голобородько
Тэйтум, Яннис, Лука, Йокич, Эмбиид такие 🗿🗿🗿
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Gainut
В мужском большом теннисе такая же фигня
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Николай Соколов
Пока играет Карузо - всё хорошо
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Analjinn
Рейтинги конечно просядут, но НБА переживёт — новое время, новые звёзды.
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ST-L
может возникнет, а может не возникнет, традиционное гадание без смысла. так говорили после ухода каждой суперзвезды, что замены уже не будет. по факту вырастет другое поколение болельщиков, для которых Леброн будет как для многих сейчас Джордан: "ну вроде был крутой игрок, но я не видел его игру, а вот условный Йокич вчера такое вытворял"
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Xell
Вембаньяма не?) Дончич?
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