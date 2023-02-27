Илона Корстин: «У «Уралмаша» неплохие перспективы попадания в Лигу ВТБ»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин оценила готовность клубов Суперлиги « » и «Руны» к повышению в классе.

«В прошлом году эти клубы подавали заявки в Единую лигу, но, видимо, не до конца ознакомились с нашим регламентом. Они просто не соответствовали ему. Мы провели с ними беседы, объяснили их главные проблемы. Они поблагодарили и сказали, что будут двигаться в этом направлении.

Могу сказать, что у «Уралмаша» неплохие перспективы. Если они будут играть в ДИВСе, на арене, где выступает УГМК, то у них есть шансы, чтобы их заявка была рассмотрена в позитивном ключе. Но, напомню, принять команду в турнир или нет, решает совет лиги. У нас простой механизм. Поступает заявка, если она соответствует регламенту – есть зал на пять тысяч зрителей и подтвержденный бюджет на 400 миллионов, – то руководство лиги выставляет ее на совет.

У «Руны» до сих пор не решен вопрос с залом. Это их основная проблема. Хотя команда базируется в Москве. Со стороны кажется, что этот вопрос можно решить» – заявила Корстин.

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