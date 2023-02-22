Максим Кривошеев перешел из «Уралмаша» в «Руну»

Центровой Максим Кривошеев (34 года, 207 см) продолжит карьеру в «Руне», пишет телеграм-канал «Перехват».

Ветеран покинул « », за который провел 29 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 8,1 очка и 3,8 подбора. « » и « » соперничают за лидерство в Суперлиге.

Кривошеев является двукратным чемпионом Суперлиги. Он выступал за «Уралмаш» с 2019 года и являлся капитаном команды.

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