Максим Кривошеев перешел из «Уралмаша» в «Руну»

Теги переходы Максим Кривошеев суперлига Россия Уралмаш Руна Баскетбол

Центровой Максим Кривошеев (34 года, 207 см) продолжит карьеру в «Руне», пишет телеграм-канал «Перехват».

Ветеран покинул «Уралмаш», за который провел 29 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 8,1 очка и 3,8 подбора. «Руна» и «Уралмаш» соперничают за лидерство в Суперлиге.

Кривошеев является двукратным чемпионом Суперлиги. Он выступал за «Уралмаш» с 2019 года и являлся капитаном команды.

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1 комментарий

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Егор Расторгуев
Руна не подтверждает
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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