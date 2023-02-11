Андрей Кириленко – о матче «Руны» с «Химками» в Кубке России: «Мне понравилась организация и мне понравился зал»

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Руной» и «Химками», который в четверг состоялся на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На арене, построенной в 2019 году и вмещающей 3 500 зрителей, баскетбольный матч был проведен впервые.

«Отличный матч! Мне понравилась организация и мне понравился зал. Очень приятный, симпатичный. В этот раз не было огромного количества зрителей, но видно, что потенциал у арены замечательный.

Не повезло «Руне» по игре. «Химки» были сильнее, с чем мы их и поздравляем, но с точки зрения организации программы на матче все было отлично. Хороший новый взгляд от клуба, который фактически является частным. С удовольствием приду на матчи «Руны» снова», – сказал Кириленко.

Встреча закончилась со счетом 58:58. По сумме двух матчей (152:139) в «Финал четырех» Кубка России вышли «Химки».

« » и « » входят в топ-4 Суперлиги. «Руна» является претендентом на вступление в Единую лигу ВТБ.

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