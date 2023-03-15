«Уралмаш» уволил главного тренера Михаила Терехова перед стартом плей-офф Суперлиги

Екатеринбургский « » уволил главного тренера Михаила Терехова прямо перед стартом плей-офф Суперлиги. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», в числе возможных причин такого решения – недавнее поражение на выезде от «Иркута». При этом «Уралмаш» идет по сезону с результатом 24-2 и в следующей встрече с «Руной» команды определят победителя регулярного чемпионата.

По информации телеграм-канала «Перехват», «Уралмаш» возглавит Милош Павичевич.

Павичевич выигрывал Суперлигу со «Спартаком-Приморье» в сезоне-17/18. В начале этого сезона 44-летний сербский тренер возглавлял «Автодор», но продержался в команде менее 1,5 месяцев (2 победы и 7 поражений).

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