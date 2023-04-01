Андрей Воронцевич: «В УНИКСе отличное настроение, мы в предвкушении старта плей-офф»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о настрое команды и оценил уровень «Пармы» перед стартом серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ.

«В команде отличное настроение, мы в предвкушении старта плей-офф. Впереди заключительная и самая ответственная стадия сезона. Надеюсь, каждый из нас сделает шаг вперед и не допустит расслабленности. В играх навылет нет права на ошибку. Для выхода в следующий раунд мы обязаны проявить лучшие качества и показать свой лучший баскетбол.

Возглавляющий «Парму» Евгений Пашутин – отличный тренер и опытный специалист. Уверен, он детально разобрал наши сильные и слабые стороны, подготовив для нас много сюрпризов. Но и мы рассчитываем подойти к предстоящим матчам во всеоружии. Пермяки делают ставку на командный баскетбол. Они активно задействуют своего подвижного «большого» Малика Диме, который часто проваливается под кольцо, получает мяч в «краске» и вколачивает его сверху. Кроме того, у них в составе много бегущих и бросающих баскетболистов. Если дать им волю, нам придется чрезвычайно тяжело. Мы постараемся навязать соперникам свою игру и порадовать болельщиков победой», – сказал Воронцевич.  

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