Велимир Перасович: «УНИКС подходит к самому важному отрезку сезона в хорошей форме»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о состоянии команды перед серией 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы».

«Считаю, что команда подходит к самому важному отрезку сезона в хорошей форме. Мы ударно провели последние тренировки и постарались интегрировать обоих новичков в нашу систему.

« » – серьезная команда, которая набрала ход и показывает качественный баскетбол. Они обладают хорошим подбором исполнителей и узнаваемым игровым стилем.

Нам нужно отнестись к предстоящим матчам чрезвычайно серьезно и жестко защищаться, как того требуют игры плей-офф. Рассчитываю, что мы продемонстрируем свои способности одного из лидеров чемпионата – жесткость, концентрацию, энергию», – заявил Перасович.

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