Генеральный директор МБА: «Приятно, что ребята верят в ту работу, которую делаем»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян после победы над « » в первом матче серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ (65:61, 1-0) отметил, что команда растет и уже понимает, как переламывать игры.

«Конечно же, эмоции переполняют. Первый матч в плей‑офф Единой лиги для нашего клуба, и сразу же победа над действующим чемпионом.

Приятно, что ребята верят в ту работу, которую делаем, что это выливается в результат. Когда идут напряженные матчи, и уже нет мандража, и есть четкое понимание, что нужно делать и как переламывать игры, которые складываются даже не очень удачно, это радует.

Ребята растут. Каждый из них по отдельности, и, как следствие, и команда в целом растет. Это первая победа — двигаемся дальше.

Здесь сложно говорить о преимуществе домашней или гостевой площадки. Да, конечно, дома свои болельщики, но здесь у «Зенита» поддержка была колоссальная, и это тоже подстегивает наших парней. Так что в принципе готовимся. Сейчас сделали первый шаг — попробуем сделать второй», — сказал Кочарян.

МБА уступала с разницей «-14» в четвертой четверти, но сумела вырвать победу благодаря рывку 18-0.

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