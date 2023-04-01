Генеральный директор МБА: «Приятно, что ребята верят в ту работу, которую делаем»

Теги Зенит Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян после победы над «Зенитом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (65:61, 1-0) отметил, что команда растет и уже понимает, как переламывать игры.

«Конечно же, эмоции переполняют. Первый матч в плей‑офф Единой лиги для нашего клуба, и сразу же победа над действующим чемпионом.

Приятно, что ребята верят в ту работу, которую делаем, что это выливается в результат. Когда идут напряженные матчи, и уже нет мандража, и есть четкое понимание, что нужно делать и как переламывать игры, которые складываются даже не очень удачно, это радует.

Ребята растут. Каждый из них по отдельности, и, как следствие, и команда в целом растет. Это первая победа — двигаемся дальше.

Здесь сложно говорить о преимуществе домашней или гостевой площадки. Да, конечно, дома свои болельщики, но здесь у «Зенита» поддержка была колоссальная, и это тоже подстегивает наших парней. Так что в принципе готовимся. Сейчас сделали первый шаг — попробуем сделать второй», — сказал Кочарян.

МБА уступала с разницей «-14» в четвертой четверти, но сумела вырвать победу благодаря рывку 18-0.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий