Чарльз Баркли: «НБА платит дворникам, сантехникам, бомжам. Мы раздаем 200-300 млн долларов, как конфеты»

Член Зала славы, телевизионный эксперт выразил мнение, что в нынешней игроки зарабатывают слишком много.

«Я не хочу никого обидеть, но сейчас мы платим дворникам, мы платим сантехникам, мы платим бомжам. Мы просто раздаем 200-300 миллионов долларов, как конфеты. Я не против, ты получаешь столько, сколько тебе платят. Просто надеюсь, ты ценишь то, что являешься самым счастливым чуваком в мире, который родился в нужное время. Но к деньгам это уже не имеет никакого отношения», – заявил Баркли.

Ранее прославленный баскетболист раскритиковал игроков, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой, несмотря на то, что «хотят зарабатывать 70 миллионов в год».

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