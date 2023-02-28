Чарльз Баркли: «НБА платит дворникам, сантехникам, бомжам. Мы раздаем 200-300 млн долларов, как конфеты»

Теги НБА бизнес Чарльз Баркли Зал славы Баскетбол

Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил мнение, что в нынешней НБА игроки зарабатывают слишком много.

«Я не хочу никого обидеть, но сейчас мы платим дворникам, мы платим сантехникам, мы платим бомжам. Мы просто раздаем 200-300 миллионов долларов, как конфеты. Я не против, ты получаешь столько, сколько тебе платят. Просто надеюсь, ты ценишь то, что являешься самым счастливым чуваком в мире, который родился в нужное время. Но к деньгам это уже не имеет никакого отношения», – заявил Баркли.

Ранее прославленный баскетболист раскритиковал игроков, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой, несмотря на то, что «хотят зарабатывать 70 миллионов в год».

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm1959
Ответ ...Quo Vadis...
Это что, жадность?) _ Во времена Чака и доллар стоил по другому. Виллу в Майами Бич или побережье Нью-Йорка (одни из самых дорогих мест тогда, наверное) можно было за 200-300 долларов купить. Зарабатывал Чак сколько? 2-3 миллиона. Это 10% от максималки. Что там сейчас?)
200-300 долларов? Это когда такое было? До Колумба?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm1959
Ответ Nikita Dorodenko
«Мы платим…. Мы платим… Мы платим…» По-моему, Чака занесло. Говорит так, как будто 50% доходов лиги лично ему в карман стекаются и он вынужден тут всех содержать)
We’re paying -- это просто часто встречающееся выражение в американском английском. Совсем не значит, что именно говорящий платит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Что он предлагает? Отдавать всю прибыль лиги владельцам, а не делить 50/50 с игроками?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander92
Ответ boller_73
Баркли не всегда здраво мыслит) нба это бизнес, главное в бизнесе это прибыль. Если она постоянно растёт, то и растёт денежное вознаграждение всех кто в этом бизнесе задействован, естественно в самую первую очередь это игроки.
А кто сказал, что прибыль будет постоянно увеличиваться особенно при звёздах, которые постоянно пропускают игры из-за load management? Про это Баркли и говорит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander92
Ответ Alex-1917
каждый на своём месте и достоин чего достоин. да и он сам в итоге говорит "к деньгам это уже не имеет никакого отношения", деньги как таковые никого не сделают счастливым, это у человека в голове и всё индивидуально
Посмотрел бы я на нынешних звёзд, если бы им сократили контракты до уровня контрактов звёзд 90-х с учётом инфляции за эти 20-30 лет. Сегодня тем чем ты занимаешься актуально и ты получаешь как хорошо, завтра уже не актуально и ты ищешь другую работу. Да, уровень хайпа по нынешней Лиги максимально высокий, но и звёздам нужно этот хайп отрабатывать хорошим уровнем борьбы и противостояния. Но какой может быть уровень борьбы в регулярке, если звёзды постоянно пропускают игры из-за load management?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Пояснительная бригада выезжает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
Ответ Light Yagami
Все эти старики в иллюзии живут (хотя, по мне, это классическая защитная реакция психики), что подняли лигу и по итогу вышло так, будто им чудовищно недоплатили. В то время как Джордан, который и есть главный "виновник" успеха НБА, благородно молчит, за что ему респект!
Чарльз тоже совсем не бедный. Особенно по сравнению с тутошними мамкиными комментаторами)))
А текст вообще не про деньги, там прямо так и сказано. Но это прочитать было нужно дальше первых двух строчек, нафига?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boller_73
Баркли не всегда здраво мыслит) нба это бизнес, главное в бизнесе это прибыль. Если она постоянно растёт, то и растёт денежное вознаграждение всех кто в этом бизнесе задействован, естественно в самую первую очередь это игроки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
Ответ Light Yagami
Все эти старики в иллюзии живут (хотя, по мне, это классическая защитная реакция психики), что подняли лигу и по итогу вышло так, будто им чудовищно недоплатили. В то время как Джордан, который и есть главный "виновник" успеха НБА, благородно молчит, за что ему респект!
А ему некогда трындеть на ТВ, у него миллиарды в обороте, не до болтовни))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex-1917
Ответ Alexander92
Почему Чак нытик и популист? По моему его идея понятна, что на горбах прошлого поколения нынешние игроки получили такие преференции, ну, и просьба к нынешнему поколению звёзд не проср.ть всё это. Если зритель начнёт хоть на минуту начнёт задумываться, а что за д.рьмо я смотрю, то все их контракты моментально девальвируются. По моему мнению, такая мысль у Чака. И, если это так, то разве она плохая?
каждый на своём месте и достоин чего достоин. да и он сам в итоге говорит "к деньгам это уже не имеет никакого отношения", деньги как таковые никого не сделают счастливым, это у человека в голове и всё индивидуально
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander92
Ответ Alex-1917
ничего странного, так было и будет, мир так устроен, значит это норма здесь и сейчас. а Чак обыкновенный нытик и популист, сам то не как сантехник живёт и зарабатывает
Почему Чак нытик и популист? По моему его идея понятна, что на горбах прошлого поколения нынешние игроки получили такие преференции, ну, и просьба к нынешнему поколению звёзд не проср.ть всё это. Если зритель начнёт хоть на минуту начнёт задумываться, а что за д.рьмо я смотрю, то все их контракты моментально девальвируются. По моему мнению, такая мысль у Чака. И, если это так, то разве она плохая?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Ответ Alex-1917
ничего странного, так было и будет, мир так устроен, значит это норма здесь и сейчас. а Чак обыкновенный нытик и популист, сам то не как сантехник живёт и зарабатывает
Ну, когда-то врачей вообще могли убить, если не вылечили кого-то важного. А до этого 2,8 миллионов лет, или сколько там, врачи просто избавляли от мучений ударом дубины по башке. Мир так был устроен, наверняка, кто-то по этому поводу ныл. И вуаля, Гутенберг, Просвещение, права человека - врачи и учёные - в общем и целом уважаемые люди, особенно в развитых странах. Приколитесь, может что-то и дальше изменится в лучшую сторону.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
Все эти старики в иллюзии живут (хотя, по мне, это классическая защитная реакция психики), что подняли лигу и по итогу вышло так, будто им чудовищно недоплатили. В то время как Джордан, который и есть главный "виновник" успеха НБА, благородно молчит, за что ему респект!
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Alex-1917
ничего странного, так было и будет, мир так устроен, значит это норма здесь и сейчас. а Чак обыкновенный нытик и популист, сам то не как сантехник живёт и зарабатывает
"так было и так будет" и "здесь и сейчас" - это разные вещи. Не всегда они коррелируют. Точнее, не в такой связи (продолжения могут быть разные и что есть "сейчас"? - но это тема для научной дискуссии, наверное).

Не было так. И не везде (да и сейчас не везде). Хотя нам и пытались это внушить, в последние 3-4 столетия.

Надеюсь, так не будет.
Мир строят люди.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Mr.BadGuy
Да странно, что чуваки на дальнем конце лавки, которые выходят в лучшем случае в мусорное время, получают ЗП как элитные врачи, и намного больше профессоров в ВУЗе.
Так во многом.
И это действительно странно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demx
> мы платим дворникам, мы платим сантехникам
и эти ребята бесконечно полезней телевизионных экспертов
> мы платим бом*ам
а вот это уже где-то близко к ремеслу Баркли

И еще интересно что за "мы" такие.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Это что, жадность?)

_

Во времена Чака и доллар стоил по другому. Виллу в Майами Бич или побережье Нью-Йорка (одни из самых дорогих мест тогда, наверное) можно было за 200-300 долларов купить. Зарабатывал Чак сколько? 2-3 миллиона.

Это 10% от максималки.

Что там сейчас?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex-1917
Ответ Mr.BadGuy
Да странно, что чуваки на дальнем конце лавки, которые выходят в лучшем случае в мусорное время, получают ЗП как элитные врачи, и намного больше профессоров в ВУЗе.
ничего странного, так было и будет, мир так устроен, значит это норма здесь и сейчас. а Чак обыкновенный нытик и популист, сам то не как сантехник живёт и зарабатывает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Да странно, что чуваки на дальнем конце лавки, которые выходят в лучшем случае в мусорное время, получают ЗП как элитные врачи, и намного больше профессоров в ВУЗе.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Dorodenko
«Мы платим…. Мы платим… Мы платим…»
По-моему, Чака занесло. Говорит так, как будто 50% доходов лиги лично ему в карман стекаются и он вынужден тут всех содержать)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий