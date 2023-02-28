Чарльз Баркли: «НБА платит дворникам, сантехникам, бомжам. Мы раздаем 200-300 млн долларов, как конфеты»
Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил мнение, что в нынешней НБА игроки зарабатывают слишком много.
«Я не хочу никого обидеть, но сейчас мы платим дворникам, мы платим сантехникам, мы платим бомжам. Мы просто раздаем 200-300 миллионов долларов, как конфеты. Я не против, ты получаешь столько, сколько тебе платят. Просто надеюсь, ты ценишь то, что являешься самым счастливым чуваком в мире, который родился в нужное время. Но к деньгам это уже не имеет никакого отношения», – заявил Баркли.
Ранее прославленный баскетболист раскритиковал игроков, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой, несмотря на то, что «хотят зарабатывать 70 миллионов в год».
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А текст вообще не про деньги, там прямо так и сказано. Но это прочитать было нужно дальше первых двух строчек, нафига?
Не было так. И не везде (да и сейчас не везде). Хотя нам и пытались это внушить, в последние 3-4 столетия.
Надеюсь, так не будет.
Мир строят люди.
И это действительно странно.
и эти ребята бесконечно полезней телевизионных экспертов
> мы платим бом*ам
а вот это уже где-то близко к ремеслу Баркли
И еще интересно что за "мы" такие.
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Во времена Чака и доллар стоил по другому. Виллу в Майами Бич или побережье Нью-Йорка (одни из самых дорогих мест тогда, наверное) можно было за 200-300 долларов купить. Зарабатывал Чак сколько? 2-3 миллиона.
Это 10% от максималки.
Что там сейчас?)
По-моему, Чака занесло. Говорит так, как будто 50% доходов лиги лично ему в карман стекаются и он вынужден тут всех содержать)