Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, , и , а также легендарный тренер будут включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Также в Зал славы войдет легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон.

Официально список новых членов славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.

Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.

Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.

Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».

Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.

Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).

Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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