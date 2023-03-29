Уэйд, Новицки, Газоль, Попович, Паркер и Хэммон будут включены в Зал славы в этом году
Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович будут включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.
Также в Зал славы войдет легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон.
Официально список новых членов Зала славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.
Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.
Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.
Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».
Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.
Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).
Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.
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