Через Николу Йокича набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч. Это худший показатель в НБА с 2013 года

По словам известного аналитика Кирка Голдсберри, через центрового « » Николу Йокичу в нынешнем сезоне набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч.

Это худший показатель в НБА с тех пор, как в 2013 году лига начала вести эту статистику.

«Послушайте, — мой любимый игрок в лиге на данный момент. Я люблю его. Я рад, что он выиграл две награды MVP. Но я увидел возможность ответить на главный вопрос: хорош ли этот чувак в защите?» – сказал Голдсберри в подкасте Зака Лоу.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич