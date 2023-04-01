Через Николу Йокича набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч. Это худший показатель в НБА с 2013 года

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

По словам известного аналитика Кирка Голдсберри, через центрового «Денвера» Николу Йокичу в нынешнем сезоне набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч.

Это худший показатель в НБА с тех пор, как в 2013 году лига начала вести эту статистику.

«Послушайте, Никола Йокич — мой любимый игрок в лиге на данный момент. Я люблю его. Я рад, что он выиграл две награды MVP. Но я увидел возможность ответить на главный вопрос: хорош ли этот чувак в защите?» – сказал Голдсберри в подкасте Зака Лоу.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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10 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Ответ Sonder
верно. Поэтому у Колдуэлл-Поупа +- лучше, чем у Эмбиида, Янниса, Дюрэнта Бедняки часто позволяют себе моргать просто
Никола настолько суров, что не только себе хороший +/- накручивает, но и одноклубникам ))
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Klna Jislime
Гарнетт или Данкан его бы размазали запросто!
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quznez
Ответ Sonder
верно. Поэтому у Колдуэлл-Поупа +- лучше, чем у Эмбиида, Янниса, Дюрэнта Бедняки часто позволяют себе моргать просто
не понимаю претензии к Джокеру. равновесие соблюдается. вышеназванным приходится упираться в защите, Джоку - нет, т.к импакта достаточно, первая строчка в таблице на лице.
в плове будет совершенно по-другому. сохранивший силы в сезоне, имеет ресурс в плове.
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Consistency
Ща наяриватели на великого жиртреста прибегут расскажут, что "все не так однозначно" и вообще "всей правды мы не узнаем", потому что статистика не отражает реальности бггг

Хотя любому, кто смотрит игры Жокича сам, никакой статистики не нужно, чтобы знать, какая это дырища в защите. Ну ничего, скоро Денвер в очередной раз в эту черную дыру засосет в плей-офф)))
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Барыс Акбарсович
Хороший вброс перед голосованием за MVP
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demx
Такой фигней секту Йокича не смутишь
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raam
Ого, сделать вывод об игре в защите по одному показателю, не принимая во внимание множество остальных...Главное начать аргумент с фразы "мой любимый игрок, но..." Это сразу сомнения отбрасывает.
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Sonder
Ответ quznez
в тоже время он первый по плюсминус. ну т.е может себе позволить поморгать т.к импакта наваливает намного больше.
верно. Поэтому у Колдуэлл-Поупа +- лучше, чем у Эмбиида, Янниса, Дюрэнта

Бедняки часто позволяют себе моргать просто
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quznez
в тоже время он первый по плюсминус. ну т.е может себе позволить поморгать т.к импакта наваливает намного больше.
+9
-7
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skyhitbI4
Кирк Голдсберри лучший дружбан Эмбида. Вместе сидели и вручную подсчитывали лей-апы через серба.
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