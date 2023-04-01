Через Николу Йокича набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч. Это худший показатель в НБА с 2013 года
По словам известного аналитика Кирка Голдсберри, через центрового «Денвера» Николу Йокичу в нынешнем сезоне набирают лэй-апами 12,7 очка в среднем за матч.
Это худший показатель в НБА с тех пор, как в 2013 году лига начала вести эту статистику.
«Послушайте, Никола Йокич — мой любимый игрок в лиге на данный момент. Я люблю его. Я рад, что он выиграл две награды MVP. Но я увидел возможность ответить на главный вопрос: хорош ли этот чувак в защите?» – сказал Голдсберри в подкасте Зака Лоу.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
в плове будет совершенно по-другому. сохранивший силы в сезоне, имеет ресурс в плове.
Хотя любому, кто смотрит игры Жокича сам, никакой статистики не нужно, чтобы знать, какая это дырища в защите. Ну ничего, скоро Денвер в очередной раз в эту черную дыру засосет в плей-офф)))
Бедняки часто позволяют себе моргать просто