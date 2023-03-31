Никола Йокич вернул лидерство в гонке за MVP за неделю до конца регулярного чемпионата
Центровой «Денвера» Никола Йокич вернул себе лидерство в официальной гонке за MVP за неделю до конца регулярного чемпионата-2022/23.
C Николой в составе «Наггетс» добились 5 побед в последних 6 встречах. Показатели серба составили 27,2 очка, 12,0 подбора и 9,5 передачи при 67% реализации с игры.
«Филадельфия» выиграла лишь 3 матча из 6. Эмбиид в среднем набирал 29,8 очка, 9,7 подбора и 5 передач при 53% реализации с игры.
«Денвер» занимает первую строчку на Западе с результатом 51-25.
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Кто считает что Эмбиид MVP тот ничего не ставит)))
Понятно, что его не распнут за вылет во второй раунде , условно, но осадочек-то останется у всех в том числе и у него самого.
Конечно качество игры иногда подводит та и судьи…
Ждем ПО