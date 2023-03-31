Никола Йокич вернул лидерство в гонке за MVP за неделю до конца регулярного чемпионата

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич вернул себе лидерство в официальной гонке за MVP за неделю до конца регулярного чемпионата-2022/23.

C Николой в составе «Наггетс» добились 5 побед в последних 6 встречах. Показатели серба составили 27,2 очка, 12,0 подбора и 9,5 передачи при 67% реализации с игры.

«Филадельфия» выиграла лишь 3 матча из 6. Эмбиид в среднем набирал 29,8 очка, 9,7 подбора и 5 передач при 53% реализации с игры.

«Денвер» занимает первую строчку на Западе с результатом 51-25.

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8 комментариев

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Михаил Евдокимов
Ответ kondratiy
Вообще-то, в Денвере есть ещё Мюррей и Портер, которые получает те же 30кк, что и Йокич. Почему бы не поговорить про их обязательства? :)
Давай поговорим! Как будто я против чтоль? Только я не пойму как одно отменяет другое? Очевидно, что и у Мюррея с Портером есть обязательства перед командой и болельщиками, что это меняет для Йокича?
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Вадим flanec
Кто считает что Йокич MVP тот ставит ➕
Кто считает что Эмбиид MVP тот ничего не ставит)))
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kondratiy
Ответ Михаил Евдокимов
Ну такое, он в статусе супер звезды. Он за это деньги получает. Поэтому говорить, что он там никому ничего не обязан - это такое себе. Хотя бы по отношению к своей команде у него точно есть обязательства, как прописанные в контракте так и просто моральные. Цель любой адекватной команды - победа в чемпионате. Да и болельщики как минимум надеются, что трехкратный МВП сможет дотащить здоровую команду до финала конфы. Можно , конечно, вспомнить Аршавина, но как по мне не лучший пример для подражания. Понятно, что его не распнут за вылет во второй раунде , условно, но осадочек-то останется у всех в том числе и у него самого.
Вообще-то, в Денвере есть ещё Мюррей и Портер, которые получает те же 30кк, что и Йокич. Почему бы не поговорить про их обязательства? :)
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Рустам Гарипов
так он и выкладывается всегда, партнеров всегда максимально задействует, просто видимо сейчас от него требуют чтобы он в соло затащил, но он же другого плана игрок как по мне, он скорее своих партнеров больше задействовать начнет, чем допустим, начнет бросать 25-30 бросков сам
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Михаил Евдокимов
Ответ Рустам Гарипов
никому никто не обязан, это всё пресса раздувает, а он просто играет в баскетболл и кайфует надеюсь
Ну такое, он в статусе супер звезды. Он за это деньги получает. Поэтому говорить, что он там никому ничего не обязан - это такое себе. Хотя бы по отношению к своей команде у него точно есть обязательства, как прописанные в контракте так и просто моральные. Цель любой адекватной команды - победа в чемпионате. Да и болельщики как минимум надеются, что трехкратный МВП сможет дотащить здоровую команду до финала конфы. Можно , конечно, вспомнить Аршавина, но как по мне не лучший пример для подражания.
Понятно, что его не распнут за вылет во второй раунде , условно, но осадочек-то останется у всех в том числе и у него самого.
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Рустам Гарипов
Ответ Михаил Евдокимов
Если Никола таки получит 3 мвп, то просто обязан выходить хотя бы в финал конфы, сейчас и команда здорова. А то как-то совсем несолидно будет опять отлететь в 1 или 2 раунде.
никому никто не обязан, это всё пресса раздувает, а он просто играет в баскетболл и кайфует надеюсь
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p
Если смотреть на сезон в целом, то и правда выходит интересно, борьба за ПО и ПИ, неизвестный МВП.
Конечно качество игры иногда подводит та и судьи…
Ждем ПО
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Михаил Евдокимов
Если Никола таки получит 3 мвп, то просто обязан выходить хотя бы в финал конфы, сейчас и команда здорова. А то как-то совсем несолидно будет опять отлететь в 1 или 2 раунде.
+10
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