Никола Йокич пропустил матч с «Новым Орлеаном» из-за проблем с икроножной мышцей

Звездный центровой «Денвера» пропустил матч с « » в четверг из-за проблем с икроножной мышцей.

«Наггетс» приняли решение за час до игры. Для серба это девятая пропущенная встреча в текущем сезоне.

«Если у нас возникнут хоть какие-то сомнения, то за семь матчей до конца регулярки мы не станем рисковать», – отмечал главный тренер « » в день игры.

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