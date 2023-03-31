Никола Йокич пропустил матч с «Новым Орлеаном» из-за проблем с икроножной мышцей
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич пропустил матч с «Новым Орлеаном» в четверг из-за проблем с икроножной мышцей.
«Наггетс» приняли решение за час до игры. Для серба это девятая пропущенная встреча в текущем сезоне.
«Если у нас возникнут хоть какие-то сомнения, то за семь матчей до конца регулярки мы не станем рисковать», – отмечал главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун в день игры.
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