Адриен Морман: «МБА – опасная команда. Они могут создать проблемы кому угодно»

Форвард « » поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с .

«Сейчас команда очень сфокусирована, а это самое важное. У нас было в последнее время несколько травм, но мы постараемся быстро от них восстановиться.

От кого из соперников исходит самая большая угроза? Я думаю, что от любого игрока, нельзя сказать, что от кого-то одного. МБА – опасная команда, они могут создать проблемы кому угодно. У них отличный тренер, который дает им много свободы. Так что каждый может оказаться опасным в один конкретный вечер. И именно поэтому против этой команды довольно тяжело играть», – сказал Морман.

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