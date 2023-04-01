Между Ар Джей Барреттом и Оби Топпином произошла перепалка на скамейке
Во время матча «Кливленд» – «Нью-Йорк» (116:130) между игроками «Никс» Ар Джей Барреттом и Оби Топпином произошла словесная перепалка.
Инцидент случился во время тайм-аута в третьей четверти встречи возле скамейки «Нью-Йорка». Игроки о чем-то активно спорили, главному тренеру Тому Тибодо и его ассистентам пришлось вмешаться, чтобы успокоить партнеров по команде.
Позже игроки обнялись на площадке. После матча в раздевалке Топпин заявил, что между ними все хорошо.
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