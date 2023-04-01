Майк Джеймс: «Привыкаю к критике»

Разыгрывающий « » заявил, что старается не отвлекаться на критику в свой адрес и концентрироваться на игре.

«Это продолжается на протяжении всей моей карьеры, болельщикам нравится критиковать меня. Я привыкаю к этому.

Стараюсь привыкнуть, стараюсь не позволять критике мешать мне и просто играть как можно лучше. Работаю над своей игрой и стараюсь оставаться в форме», – сказал Джеймс.

Американец в очередной раз подвергся критике болельщиков после того, как набрал 6 очков в матче против «Жальгириса» (70:79), вернувшись после дисквалификации. В его отсутствие команда выиграла все три матча.

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