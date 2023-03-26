Саша Обрадович: «Майку Джеймсу следует понять, что он – часть команды»

Главный тренер «Монако» рассказал, что команда рассчитывает на своего лидера разыгрывающего , пропустившего 4 встречи из-за нарушения внутренних правил клуба.

«Было бы сложно дать ему сыграть уже против «Валенсии», он только что вернулся в группу и провел всего одну тренировку. Мы добились новой командной химии в период его отсутствия, Майку следует понять, что он – часть группы и должен вернуться в наилучшем состоянии. Мы долго разговаривали, нам нужны его качества, особенно с учетом череды предстоящих игр», – поделился тренер.

Джеймс в среднем набирает 16,7 очка и 4,7 передачи за игру в этом сезоне . « » предстоит провести три выездные встречи в ближайшие 5 дней – «Лимож», «Жальгирис» и «Бавария».

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