Майк Джеймс: «Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал»

Звездный разыгрывающий « » поделился, что пытается исправить ситуацию с отстранением за нарушение правил клуба. Баскетболист провел ночь на вечеринке после матча .

«Честно говоря, когда меня отстранили в ЦСКА, мне было все равно. Я через столько всего проходил в личной жизни, что баскетбол в то время меня не волновал. Просто был дома. Мне было все равно, так как я больше беспокоился о своей семье и о том, что происходит внутри.

Эта ситуация немного отличается. Просто потому, что мне не плевать. Но я все еще не разобрался в этом. Пытаюсь осознать, что нахожусь в конце сезона, когда игры имеют значение, особенно, когда я так сильно давлю на себя, чтобы становиться лучше.

Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал. Пытаюсь найти середину, где я могу помочь команде, и могу ли я вообще это сделать, – заявил Майк.

В ЦСКА Джеймс был отстранен главным тренером команды после конфликта в раздевалке. В тот период баскетболист переживал смерть своего деда.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»

Худшие контракты НБА-2023