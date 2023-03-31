Майк Джеймс: «Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Димитрис Итудис Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс поделился, что пытается исправить ситуацию с отстранением за нарушение правил клуба. Баскетболист провел ночь на вечеринке после матча Евролиги.

«Честно говоря, когда меня отстранили в ЦСКА, мне было все равно. Я через столько всего проходил в личной жизни, что баскетбол в то время меня не волновал. Просто был дома. Мне было все равно, так как я больше беспокоился о своей семье и о том, что происходит внутри.

Эта ситуация немного отличается. Просто потому, что мне не плевать. Но я все еще не разобрался в этом. Пытаюсь осознать, что нахожусь в конце сезона, когда игры имеют значение, особенно, когда я так сильно давлю на себя, чтобы становиться лучше.

Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал. Пытаюсь найти середину, где я могу помочь команде, и могу ли я вообще это сделать, – заявил Майк.

В ЦСКА Джеймс был отстранен главным тренером команды Димитрисом Итудисом после конфликта в раздевалке. В тот период баскетболист переживал смерть своего деда.

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