Майк Джеймс: «Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал»
Звездный разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс поделился, что пытается исправить ситуацию с отстранением за нарушение правил клуба. Баскетболист провел ночь на вечеринке после матча Евролиги.
«Честно говоря, когда меня отстранили в ЦСКА, мне было все равно. Я через столько всего проходил в личной жизни, что баскетбол в то время меня не волновал. Просто был дома. Мне было все равно, так как я больше беспокоился о своей семье и о том, что происходит внутри.
Эта ситуация немного отличается. Просто потому, что мне не плевать. Но я все еще не разобрался в этом. Пытаюсь осознать, что нахожусь в конце сезона, когда игры имеют значение, особенно, когда я так сильно давлю на себя, чтобы становиться лучше.
Все ждут, что я буду таким, каким себя зарекомендовал. Пытаюсь найти середину, где я могу помочь команде, и могу ли я вообще это сделать, – заявил Майк.
В ЦСКА Джеймс был отстранен главным тренером команды Димитрисом Итудисом после конфликта в раздевалке. В тот период баскетболист переживал смерть своего деда.
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