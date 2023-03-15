Майк Джеймс отстранен за вечеринку после матча с «Панатинаикосом»
Вчера стало известно, что «Монако» временно отстранил разыгрывающего Майка Джеймса за нарушение правил клуба.
Как сообщает L’Equipe, после матча с «Панатинаикосом» (84:70) в прошлую среду Джеймс провел ночь на вечеринке вместе с бывшим одноклубником, ныне игроком греческой команды Дуэйном Бэйконом.
По информации французского издания, на следующий день Бэйкон был слишком пьян, чтобы участвовать в тренировке «Пао».
В пятницу Джеймс пропустил матч против «Басконии» (102:93). Официальной причиной стала травма пальца. В воскресенье американец также не сыграл в чемпионате Франции против «Роанна» (85:74).
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