Майк Джеймс отстранен за вечеринку после матча с «Панатинаикосом»

Теги дисквалификации Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Дуэйн Бэйкон Баскетбол

Вчера стало известно, что «Монако» временно отстранил разыгрывающего Майка Джеймса за нарушение правил клуба.

Как сообщает L’Equipe, после матча с «Панатинаикосом» (84:70) в прошлую среду Джеймс провел ночь на вечеринке вместе с бывшим одноклубником, ныне игроком греческой команды Дуэйном Бэйконом.

По информации французского издания, на следующий день Бэйкон был слишком пьян, чтобы участвовать в тренировке «Пао».

В пятницу Джеймс пропустил матч против «Басконии» (102:93). Официальной причиной стала травма пальца. В воскресенье американец также не сыграл в чемпионате Франции против «Роанна» (85:74).

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