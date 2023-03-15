Майк Джеймс отстранен за вечеринку после матча с «Панатинаикосом»

Вчера стало известно, что « » временно отстранил разыгрывающего за нарушение правил клуба.

Как сообщает L’Equipe, после матча с « » (84:70) в прошлую среду Джеймс провел ночь на вечеринке вместе с бывшим одноклубником, ныне игроком греческой команды Дуэйном Бэйконом.

По информации французского издания, на следующий день Бэйкон был слишком пьян, чтобы участвовать в тренировке «Пао».

В пятницу Джеймс пропустил матч против «Басконии» (102:93). Официальной причиной стала травма пальца. В воскресенье американец также не сыграл в чемпионате Франции против «Роанна» (85:74).

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