Дэмиан Лиллард: «Лу Дорт – лучший обороняющийся игрок в НБА»

Теги Портленд НБА Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Лугенц Дорт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, один из лучших скореров в современной НБА, назвал Лугенца Дорта («Оклахома») лучшим обороняющимся игроком в лиге.

«Лу Дорт.

Я думаю, что у него идеальный баланс силы, быстроты, скорости и желания. И он молод. Так что я считаю, что он лучший в этом», – сказал Лиллард.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок

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9 комментариев

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Alexander92
Дорт неплох, но до того уровня как обходит заслоны Дрю Холидей Лу ещё очень далеко.
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Бородатый пивовар
Ответ mqh9pzrxgf
Лучшие защи лиги Брук, Джарен Джексон, кавай, Янис, Дэвис, роб Уильямс, смарт, бриджес, джейру, ануноби и дорт
А как-же "трёхразовый замок" :)
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ mqh9pzrxgf
Лучшие защи лиги Брук, Джарен Джексон, кавай, Янис, Дэвис, роб Уильямс, смарт, бриджес, джейру, ануноби и дорт
Скорее всего, он хотел сказать, что конкретно в случае с ним. Ведь, когда против Лилларда защищается Дорт - тот просто испаряется на паркете в 80% случаев
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mibX
Ответ mqh9pzrxgf
Лучшие защи лиги Брук, Джарен Джексон, кавай, Янис, Дэвис, роб Уильямс, смарт, бриджес, джейру, ануноби и дорт
Роб Уильямс и JJJ?
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Марсель Объелся
Дрю Холидей!
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+3
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kankul777
Ответ mqh9pzrxgf
Лучшие защи лиги Брук, Джарен Джексон, кавай, Янис, Дэвис, роб Уильямс, смарт, бриджес, джейру, ануноби и дорт
Одного из лучшего всех времён забыл - дреймонда грина)
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Nightyork97
Тут база, Дорт такой массивный, не продавить. Туша премиум класса, очень импонирует его защита. Ест свой хлеб точно не зря. Мне нравится этот парень, Оклахома вырастила отличного игрока
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EchteLiebe
По факту, может конечно не самый лучший, но один ИЗ точно.
Плюс всего 23 года и явно будет прибавлять
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mqh9pzrxgf
Лучшие защи лиги
Брук, Джарен Джексон, кавай, Янис, Дэвис, роб Уильямс, смарт, бриджес, джейру, ануноби и дорт
+7
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