Дэмиан Лиллард: «Лу Дорт – лучший обороняющийся игрок в НБА»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, один из лучших скореров в современной НБА, назвал Лугенца Дорта («Оклахома») лучшим обороняющимся игроком в лиге.
«Лу Дорт.
Я думаю, что у него идеальный баланс силы, быстроты, скорости и желания. И он молод. Так что я считаю, что он лучший в этом», – сказал Лиллард.
«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок
Плюс всего 23 года и явно будет прибавлять
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