Дэмиан Лиллард: «Лу Дорт – лучший обороняющийся игрок в НБА»

Звездный разыгрывающий « » , один из лучших скореров в современной , назвал («Оклахома») лучшим обороняющимся игроком в лиге.

«Лу Дорт.

Я думаю, что у него идеальный баланс силы, быстроты, скорости и желания. И он молод. Так что я считаю, что он лучший в этом», – сказал Лиллард.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок