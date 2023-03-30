Андрей Воронцевич: «Парму» не стоит недооценивать»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич в преддверии матчей на вылет видит в «Парме» серьезного соперника, которого не стоит cписывать со счетов.

«Очень сильная команда. Если кто‑то называет нас фаворитами этой серии, то мне бы тоже хотелось, чтобы было именно так. Тем не менее «Парму» не стоит недооценивать, это очень серьезный соперник. У них в составе есть бегущие «большие», есть защищающиеся, бросающие, обыгрывающие ребята. Словом, у пермяков вполне сбалансированный состав. Само собой, тренерский штаб там очень опытный и серьезный. Так что будет непросто, но, мое мнение, матчи против пермской команды будут очень интересными. Это достойный соперник.

Игра под кольцом, защита. Конечно, все будет зависеть от командных действий. Если будем играть агрессивно, покажем ту защиту, которую демонстрировали на протяжении всего сезона, и командно будем действовать в атаке, мне кажется, нам любой соперник по силам. Главное – быть слаженным коллективом. У нас нет права на ошибку и на расслабленность», – сказал капитан корреспонденту «Матч-ТВ».

Первые два матча серии пройдут в Казани 1 и 3 апреля.