Сэм Меррилл пропустит матч с «Бостоном», Дариус Гарлэнд отправлен в G-Лигу для набора игровой формы
«Кэвальерс» останутся без Сэма Меррилла в матче с «Селтикс».
29-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после ушиба правого бедра. Меррилл получил травму в понедельник в победном матче с «Детройтом» после столкновения с Эваном Мобли и был вынужден покинуть паркет в третьей четверти.
Тем временем, разыгрывающий Дариус Гарлэнд был направлен в фарм-клуб «Кливленд Чардж» для набора игровой формы после операции на пальце ноги, перенесенной летом.
Звездный разыгрывающий по-прежнему не готов к возвращению, однако этот шаг является важным этапом его восстановления.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: MassLive
