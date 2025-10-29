Представитель Ассоциации игроков НБА: «Решение отстранить Терри Розира без сохранения заработной платы противоречит презумпции невиновности»
Ассоциация игроков НБА выступила с заявлением по ситуации с Терри Розиром.
«Хотя мы придерживаемся той же позиции, что и лига, о первостепенной важности сохранения целостности игры, их решение отстранить Терри Розира без сохранения заработной платы противоречит презумпции невиновности и не соответствует условиям нашего коллективного соглашения. Мы намерены оспорить это решение через установленные для этого каналы», – говорится в заявлении.
Терри Розиру и Чонси Биллапсу приостановили выплату зарплаты на время расследования ФБР
