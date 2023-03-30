Джоэл Джеймс не сыграет в серии с УНИКСом («Перехват»)

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Парма-Пари Джоэл Джеймс Баскетбол

Центровой «Пармы» Джоэл Джеймс вряд ли примет участие в серии с УНИКСом, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Джеймс получил травму колена в заключительном матче регулярного чемпионата-2022/23 c «Автодором».

Выездная игра в Саратове не имела никакого турнирного значения для «Пармы».

УНИКС подходит к первому раунду плей-офф Лиги ВТБ в оптимальном составе.

Первая встреча состоится в Казани в субботу, 1 апреля, в 18.00 по московскому времени.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий