Джоэл Джеймс не сыграет в серии с УНИКСом («Перехват»)

Центровой «Пармы» Джоэл Джеймс вряд ли примет участие в серии с , сообщает телеграм-канал «Перехват».

Джеймс получил травму колена в заключительном матче регулярного чемпионата-2022/23 c «Автодором».

Выездная игра в Саратове не имела никакого турнирного значения для «Пармы».

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Первая встреча состоится в Казани в субботу, 1 апреля, в 18.00 по московскому времени.

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