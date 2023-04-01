38 очков и 17 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть в гостях «Миннесоту»
«Лейкерс» в пятницу победили в гостевом матче «Миннесоту» со счетом 123:111.
Форвард «озерников» Энтони Дэвис набрал 38 очков, 17 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота.
За 37 минут Энтони реализовал 15 из 26 с игры и 8 из 10 с линии.
«Лейкерс» (39-38) благодаря победе поднялись на 7-е место на Западе, «Миннесота» (39-39) идет 9-й.
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