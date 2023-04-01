38 очков и 17 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть в гостях «Миннесоту»

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу победили в гостевом матче «Миннесоту» со счетом 123:111.

Форвард «озерников» Энтони Дэвис набрал 38 очков, 17 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 37 минут Энтони реализовал 15 из 26 с игры и 8 из 10 с линии.

«Лейкерс» (39-38) благодаря победе поднялись на 7-е место на Западе, «Миннесота» (39-39) идет 9-й.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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16 комментариев

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Kirush2
Ответ armageddon123456
Я кстати согласен, я спросонья не ту цифру побед в калькулятор вбил, борщанул. Так что да, вообще не на 1 место результат
Но то что они сейчас в топе Запада, ты прав.
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armageddon123456
Ответ Kirush2
Дружище, ты очень лихо врешь. 37-28 это 56.9% побед. И это точно не первое место. А как максимум 4.
Я кстати согласен, я спросонья не ту цифру побед в калькулятор вбил, борщанул. Так что да, вообще не на 1 место результат
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A. V.
Монобровный наш, выздоравливай, нам ещё с ЛАКами играть
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Kirush2
Ответ armageddon123456
Кстати говоря... вчера вот была горячая дискуссия - Томас заявил что Западники боятся на ЛАЛ попасть в ПО, так вот очень много комментаторов с усмешкой заявляли - ой, кого там бояться, 9 место, все дела... Вообщем, я тут посчитал немного после матча с Минни, и вышел на интересную цифру - после провального старта 2-10, команда на текущий момент выдала отрезок 37-28, по балансу на отрезке +9, это 69% побед и это... Уровень 1 места конференции. Внимание, вопрос - вы всё ещё думаете что Лейкерс не стоит опасаться в ПО?
Дружище, ты очень лихо врешь. 37-28 это 56.9% побед. И это точно не первое место. А как максимум 4.
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armageddon123456
Ответ Xell
Главное для Лал как обычно здоровье лидеров. А так побороться можно со всеми.
Но при этом, эти черти и слить могут кому угодно, поэтому матч с Хьюстоном ожидаю даже с некоторым опасением
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Xell
Главное для Лал как обычно здоровье лидеров. А так побороться можно со всеми.
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Xell
Ответ armageddon123456
Кстати говоря... вчера вот была горячая дискуссия - Томас заявил что Западники боятся на ЛАЛ попасть в ПО, так вот очень много комментаторов с усмешкой заявляли - ой, кого там бояться, 9 место, все дела... Вообщем, я тут посчитал немного после матча с Минни, и вышел на интересную цифру - после провального старта 2-10, команда на текущий момент выдала отрезок 37-28, по балансу на отрезке +9, это 69% побед и это... Уровень 1 места конференции. Внимание, вопрос - вы всё ещё думаете что Лейкерс не стоит опасаться в ПО?
Это глоры Гс. Они игры не смотрят, судят по хай лайтам. Те кто смотрят матчи заметили. Что Лал после АСГ совсем другая команда, которой пофиг кого и где побеждать и они будут прибавлять и сыгрываться.
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armageddon123456
Кстати говоря... вчера вот была горячая дискуссия - Томас заявил что Западники боятся на ЛАЛ попасть в ПО, так вот очень много комментаторов с усмешкой заявляли - ой, кого там бояться, 9 место, все дела... Вообщем, я тут посчитал немного после матча с Минни, и вышел на интересную цифру - после провального старта 2-10, команда на текущий момент выдала отрезок 37-28, по балансу на отрезке +9, это 69% побед и это... Уровень 1 места конференции. Внимание, вопрос - вы всё ещё думаете что Лейкерс не стоит опасаться в ПО?
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Xell
А Дэвис молодец не ушел с травмой галика а помог выиграть. Считаю за пропуск игры с Хьюстоном полностью реабилитировался. Особенно приятно что победили Миннесоту. Лал проиграли 5игр подряд Миннесоте до этого и 3подряд у нее в гостях, осталось Клипперс победить))
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Xell
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
17 из 38 забил именно в 4-й.
Но в четвертой начали камбэк и он перевернул игру.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Xell
Он и третью затащил))
17 из 38 забил именно в 4-й.
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Xell
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
AD сыграл как эталонный тащер: выдал убойную 4-ю (самую важную) четверть 💪🏼
Он и третью затащил))
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Xell
Здоровья. Бровинатору!
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Телохранитель Джеймса Уорти
AD сыграл как эталонный тащер: выдал убойную 4-ю (самую важную) четверть 💪🏼
+3
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armageddon123456
Остров невезения в океане есть...
Эти строчки как нельзя характеризуют Антона, это просто пипец. Пр итогам матча нереальный красавец конечно, но опять подвернутый галик...
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Sanan1908
Только не ломайся АД 🙏🏼🙏🏼
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