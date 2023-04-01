« » в пятницу победили в гостевом матче «Миннесоту» со счетом 123:111.

Форвард «озерников» набрал 38 очков, 17 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 37 минут Энтони реализовал 15 из 26 с игры и 8 из 10 с линии.

«Лейкерс» (39-38) благодаря победе поднялись на 7-е место на Западе, «Миннесота» (39-39) идет 9-й.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе