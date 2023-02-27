«Я слышал хлопок». Леброн Джеймс травмировал правую ступню во время матча против «Далласа»

Форвард «Лейкерс» получил травму правой ступни в конце третьей четверти воскресного матча против « » (111:108).

Джеймс смог продолжить игру и помог команде совершить самый крупный камбэк в нынешнем сезоне . « » проигрывали 27 очков в первой половине встречи, но сократили отставание до 71:75, когда Джеймс столкнулся с Дуайтом Пауэллом во время прохода и подвернул ногу, смазав лэй-ап за 3:16 до конца третьей четверти.

Лежа на паркете, Леброн повернулся к скамейке «Лейкерс» и несколько раз произнес: «Я слышал хлопок».

Главный тренер команды оставил Джеймса на площадке и после матча признался, что не слышал слова игрока.

Леброн завершил встречу с 26 очками (10 из 23 с игры), 8 подборами и 3 передачами за 37 минут на паркете.

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