«Я слышал хлопок». Леброн Джеймс травмировал правую ступню во время матча против «Далласа»

Теги травмы Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА видео Дарвин Хэм Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму правой ступни в конце третьей четверти воскресного матча против «Далласа» (111:108).

Джеймс смог продолжить игру и помог команде совершить самый крупный камбэк в нынешнем сезоне НБА. «Лейкерс» проигрывали 27 очков в первой половине встречи, но сократили отставание до 71:75, когда Джеймс столкнулся с Дуайтом Пауэллом во время прохода и подвернул ногу, смазав лэй-ап за 3:16 до конца третьей четверти.

Лежа на паркете, Леброн повернулся к скамейке «Лейкерс» и несколько раз произнес: «Я слышал хлопок».

Главный тренер команды Дарвин Хэм оставил Джеймса на площадке и после матча признался, что не слышал слова игрока.

Леброн завершил встречу с 26 очками (10 из 23 с игры), 8 подборами и 3 передачами за 37 минут на паркете.

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10 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Он слышал хлопок, когда Ривз шлепнул судью по заднице
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Rodbert
Ответ Мурзин Ринат
Алло , человеку 39 год пошел!!) 99% игроков уже трупы и не могут даже бегать , а Леброна играет каждый матч
Ну так тем более надо было поберечь себя, но рекорд же сам себя не побьет и джилигеры сами себя в ПО не вытащат.
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Мурзин Ринат
Ответ Rodbert
Вот цена рекорда и то, последствие того, что приходилось тащить джилигерский состав в ПО. Если травма будет тяжелой, многие только утвердятся что делают все правильно не участвуя в унылом СДК и не выкладываясь в МВЗ. Либо атаку и скорости надо глушить, либо количество матчей уменьшать, если уж даже железный Леброн сломался.
Алло , человеку 39 год пошел!!) 99% игроков уже трупы и не могут даже бегать , а Леброна играет каждый матч
+1
0
+1
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Rodbert
Вот цена рекорда и то, последствие того, что приходилось тащить джилигерский состав в ПО. Если травма будет тяжелой, многие только утвердятся что делают все правильно не участвуя в унылом СДК и не выкладываясь в МВЗ. Либо атаку и скорости надо глушить, либо количество матчей уменьшать, если уж даже железный Леброн сломался.
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toporiki
ох уж эти хлопки газа
+2
-1
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DiffusedLight
Ох уж этот Хэм
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ROMEN
Дарвин Хэм оказывается главный в ЛАЛ...здоровья Леброну
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-1
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Вадим Ермаков
Ответ Xell
Ахилл? Тогда ппц.
Не ахилл, если бы ахилл то уже не продолжил бы
+7
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+7
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Вадим Ермаков
Леброн так до плей офф не доживёт, играет с травмированнымми галиками
0
-1
-1
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Xell
Ахилл? Тогда ппц.
0
-3
-3
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