Бронни Джеймс стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков

Теги Леброн Джеймс НБА видео Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков.

18-летний атакующий защитник набрал все свои очки бросками из-за дуги, реализовав 5 из 8.

Матч с участием лучших школьников страны состоялся во вторник на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне. Команда «Запад», за которую выступал Джеймс, уступила команде «Восток» со счетом 106:109.

Награду MVP встречи разделили Айзейя Колье, который стал самым результативным с 25 очками, и Ди Джей Вагнер, 19 очков которого помогли «Востоку» одержать победу.

На матче присутствовали отец и брат Бронни.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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5 комментариев

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Дмигорь Знамеранский
Тим Хардуэй джуниор 2.0
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ scorp19
Одни трёхи шмаляет. Это новый Карри подрастает, а не Леброн.
Зачем ему быть как отец 1в 1?)
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scorp19
Одни трёхи шмаляет. Это новый Карри подрастает, а не Леброн.
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Александр Синенко
Ему бы роста метра 2 и будет неплохой 3
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quznez
ментально хорош, руки работают, цепкий. вот только хотелось бы от небольшого по габаритам пацана увидеть разгон атаки, пас, дриблинг. шмалянием нонче мало кого удивишь.
+3
-1
+2
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