Бронни Джеймс стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков

, старший сын суперзвезды «Лейкерс» , стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков.

18-летний атакующий защитник набрал все свои очки бросками из-за дуги, реализовав 5 из 8.

Матч с участием лучших школьников страны состоялся во вторник на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне. Команда «Запад», за которую выступал Джеймс, уступила команде «Восток» со счетом 106:109.

Награду MVP встречи разделили Айзейя Колье, который стал самым результативным с 25 очками, и Ди Джей Вагнер, 19 очков которого помогли «Востоку» одержать победу.

На матче присутствовали отец и брат Бронни.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?