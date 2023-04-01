Леброн Джеймс заявил о том, что не станет платить за верификацию учетной записи в твиттере

Звездный форвард « » Леброн Джеймс написал о том, что не станет делать ежемесячные выплаты за верификацию учетной записи в твиттере*.

«Так, кажется, синяя галочка в моем аккаунте скоро исчезнет, потому что, если вы меня знаете, я не стану платить 5 баксов», – написал Джеймс.

С 1 апреля твиттер начнет удалять синие галочки, которые использовались для подтвержденных учетных записей. Вместо этого сервис предложит пользователям платить по 8 долларов в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку.

У Леброна 52,8 миллиона подписчиков в твиттере. Зарплата форварда за сезон-22/23 составит 44,5 миллиона долларов.

*В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал твиттер на территории Российской Федерации

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!