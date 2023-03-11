Леброн Джеймс после третьей победы «Лейкерс» подряд: «Я люблю эту команду!»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА соцсети Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу обыграли в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112, победная серия калифорнийцев составляет три встречи.

Травмированный лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на успех в социальных сетях.

«🗣🗣🗣🗣🗣 Приятель, я люблю эту команду!» – написал Джеймс.

«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

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17 комментариев

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SopTecret
теперь и на пенсию не страшно, команда начала справляться наконец-то
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SopTecret
Ответ Cash_flow
lecter666_destiny 9 февраля, 02:10 Напишу так. АХАХАХАХАХА :) Ну как бы другой реакции у людей, хотя как то интересующимися НБА быть не может Для тех в танке. Вестбрук сейчас просто раза в два лучше играет в баскетбол чем Рассел :)
чем рассел вестбрук причем)
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Cash_flow
Ответ Xell
Но есть проблема, Сакраменто могут взять 2место и мы тогда с Мишками будем играть, у которых будет Морент и Адамс а Дэвис тухнет под Адамсом. Значит нам тогда будет нужно пропускать Даллас на 6место, брать 7 в плей инн уверен победим любую команду, но не хотелось бы играть с Минни и ГС, а потом с 7места спокойно обыгрываем Сакраменто, у них защиты нет, а Дэвис и Вандербилд не дадут им 4раза по 140очков набирать))
Ты безумные вещи пишешь, ты же должен понимать, что такой дичью ни Лейкерс, ни один другой клуб НБА заниматься не будет. Я ещё могу с натяжкой предположить, что кто-то может "выбирать" соперника, напрямую попадая в постсезон.

Но "пропускать" кого-то там на 6 место, ради того, чтобы упасть в плей-ин, где всё будет решать один-единственный матч, это полный абсурд и безумие.

4 и 11 место за месяц до конца регулярки на Западе разделяют 5 побед, такое вообще бывало в истории прежде? Какая нужна ещё иллюстрация того, что эта конференция открыта и победить в ней может практически любой клуб, который попадёт в плей-офф? Разве что Миннесоту и Даллас я бы вычеркнул, шансы же пула из 7 команд (Наггетс, Гриззли, Кингс, Санс, ЛАК, ГС, ЛАЛ) на финал НБА имеются
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alexLA
Ответ Xell
Но есть проблема, Сакраменто могут взять 2место и мы тогда с Мишками будем играть, у которых будет Морент и Адамс а Дэвис тухнет под Адамсом. Значит нам тогда будет нужно пропускать Даллас на 6место, брать 7 в плей инн уверен победим любую команду, но не хотелось бы играть с Минни и ГС, а потом с 7места спокойно обыгрываем Сакраменто, у них защиты нет, а Дэвис и Вандербилд не дадут им 4раза по 140очков набирать))
Специально подгадывать и выбирать соперника под по дело не благодарное) баскетбол за это как показывает практика наказывает) лучше просто выигрывать свои матчи, а там уж как будет)
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Can
не удивлюсь если адепты вестбрика будут продолжать верить что он умеет играть в командный полезный баскетбол))
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Cash_flow
Ответ Xell
Помню многие прикалывались когда до дедлайна кто то написал А прикиньте если Лейкерс станут контендером если сольют Уэстбрука?) Ну что ж прошли три недели и сейчас на этом отрезке у Лейкерс 1)лучшая защита в Лиге, 2)одна из лучших скамеек в Лиге 3)Атака в топ 10Лиги 4)по трешкам они уже в середине а не 3 с конца. В общем главное это здоровье лидеров, но по последним результатам 9—2 их уже можно назвать Мини контендером)) По крайней мере они стабильнее ГС(3—1в серии с ними, причем выиграли 3подряд последних матча у них), они точно лучше Портленда и у них однозначно глубже состав чем у Ноп.
lecter666_destiny
9 февраля, 02:10

Напишу так. АХАХАХАХАХА :) Ну как бы другой реакции у людей, хотя как то интересующимися НБА быть не может
Для тех в танке. Вестбрук сейчас просто раза в два лучше играет в баскетбол чем Рассел :)
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Xell
Ответ Cash_flow
И про 9 передач не забудь, некоторые из них были просто супер. Ди Ло это человек-оркестр
Но есть проблема, Сакраменто могут взять 2место и мы тогда с Мишками будем играть, у которых будет Морент и Адамс а Дэвис тухнет под Адамсом. Значит нам тогда будет нужно пропускать Даллас на 6место, брать 7 в плей инн уверен победим любую команду, но не хотелось бы играть с Минни и ГС, а потом с 7места спокойно обыгрываем Сакраменто, у них защиты нет, а Дэвис и Вандербилд не дадут им 4раза по 140очков набирать))
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Xell
Ответ Cash_flow
И про 9 передач не забудь, некоторые из них были просто супер. Ди Ло это человек-оркестр
Календарь посмотрел, Финикс не достать, у Клипперс легкий тоже. А вот 6место мы можем занять, у Далласа средний календарь и Лука пока не играет, все решит наша очная игра в Эл Эй, у Миньки очень тяжелый календарь, про Ноп, Оклу и Портленд, Юту уже можно не рассматривать))
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Sanan1908
Давай Король 👑 возвращайся скорее
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Антон Антонов
Ответ Xell
Помню многие прикалывались когда до дедлайна кто то написал А прикиньте если Лейкерс станут контендером если сольют Уэстбрука?) Ну что ж прошли три недели и сейчас на этом отрезке у Лейкерс 1)лучшая защита в Лиге, 2)одна из лучших скамеек в Лиге 3)Атака в топ 10Лиги 4)по трешкам они уже в середине а не 3 с конца. В общем главное это здоровье лидеров, но по последним результатам 9—2 их уже можно назвать Мини контендером)) По крайней мере они стабильнее ГС(3—1в серии с ними, причем выиграли 3подряд последних матча у них), они точно лучше Портленда и у них однозначно глубже состав чем у Ноп.
не только в Расти дело. Краб тоже не играет. Вот тут чудеса, да.
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Никола Тесла
И для того, чтобы войти в силу понадобилось сделать 2 простых вещи: обменять Расса и чтобы не играл Леброн)))))
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Cash_flow
Ответ Xell
Ну сегодня Дило тащил команду. Его 5/8 трешек, это то что нужно было Лейкерс. Хороший Пг с стабильной трешкой, она у него в Миньках была под 40%по сезону, сейчас в Лал за 5 игр, 11/25,это аж 44%.
И про 9 передач не забудь, некоторые из них были просто супер. Ди Ло это человек-оркестр
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Xell
А еще они будут сыгрываться. И Леброн будет свежим к плей офф.
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Xell
Помню многие прикалывались когда до дедлайна кто то написал А прикиньте если Лейкерс станут контендером если сольют Уэстбрука?) Ну что ж прошли три недели и сейчас на этом отрезке у Лейкерс 1)лучшая защита в Лиге, 2)одна из лучших скамеек в Лиге 3)Атака в топ 10Лиги 4)по трешкам они уже в середине а не 3 с конца. В общем главное это здоровье лидеров, но по последним результатам 9—2 их уже можно назвать Мини контендером)) По крайней мере они стабильнее ГС(3—1в серии с ними, причем выиграли 3подряд последних матча у них), они точно лучше Портленда и у них однозначно глубже состав чем у Ноп.
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Xell
При Пг с такой трешкой, будет освобождаться зоны для Леброна и Дэвиса. У Лал может выйти классный плей офф.
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Xell
Ну сегодня Дило тащил команду. Его 5/8 трешек, это то что нужно было Лейкерс. Хороший Пг с стабильной трешкой, она у него в Миньках была под 40%по сезону, сейчас в Лал за 5 игр, 11/25,это аж 44%.
+6
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+2
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Korban Cobain
Может это Я? - надо было написать))
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