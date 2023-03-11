« » в пятницу обыграли в домашнем матче « » со счетом 122:112, победная серия калифорнийцев составляет три встречи.

Травмированный лидер «озерников» отреагировал на успех в социальных сетях.

«🗣🗣🗣🗣🗣 Приятель, я люблю эту команду!» – написал Джеймс.

«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

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