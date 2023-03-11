Леброн Джеймс после третьей победы «Лейкерс» подряд: «Я люблю эту команду!»
«Лейкерс» в пятницу обыграли в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112, победная серия калифорнийцев составляет три встречи.
Травмированный лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на успех в социальных сетях.
«🗣🗣🗣🗣🗣 Приятель, я люблю эту команду!» – написал Джеймс.
«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
Но "пропускать" кого-то там на 6 место, ради того, чтобы упасть в плей-ин, где всё будет решать один-единственный матч, это полный абсурд и безумие.
4 и 11 место за месяц до конца регулярки на Западе разделяют 5 побед, такое вообще бывало в истории прежде? Какая нужна ещё иллюстрация того, что эта конференция открыта и победить в ней может практически любой клуб, который попадёт в плей-офф? Разве что Миннесоту и Даллас я бы вычеркнул, шансы же пула из 7 команд (Наггетс, Гриззли, Кингс, Санс, ЛАК, ГС, ЛАЛ) на финал НБА имеются
9 февраля, 02:10
Напишу так. АХАХАХАХАХА :) Ну как бы другой реакции у людей, хотя как то интересующимися НБА быть не может
Для тех в танке. Вестбрук сейчас просто раза в два лучше играет в баскетбол чем Рассел :)