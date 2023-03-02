Леброн Джеймс о матче с «Оклахомой»: «Отличная победа!»

Звездный форвард «Лейкерс» поблагодарил одноклубников после матча с «Оклахомой» (123:117), который команда провела без травмированных игроков стартовой пятерки Энтони Дэвиса и Д’Анджело Расселла, а также 4-кратного MVP лиги.

«Отличная победа, парни!» – написал Джеймс в соцсетях.

« » занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33. На 10-м месте, которое дает право на участие в плей-ин, «Новый Орлеан» (30-32).

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