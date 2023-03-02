Леброн Джеймс о матче с «Оклахомой»: «Отличная победа!»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поблагодарил одноклубников после матча с «Оклахомой» (123:117), который команда провела без травмированных игроков стартовой пятерки Энтони Дэвиса и Д’Анджело Расселла, а также 4-кратного MVP лиги.
«Отличная победа, парни!» – написал Джеймс в соцсетях.
«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33. На 10-м месте, которое дает право на участие в плей-ин, «Новый Орлеан» (30-32).
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
1 комментарий