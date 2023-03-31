Эл Хорфорд о четвертой игре финала-2022: «Они праздновали так, словно выиграли чемпионат»

Центровой « » вспомнил историческое выступление разыгрывающего « » в четвертой игре финала 2022.

Карри закончил встречу с 43 очками и 10 подборами, реализовав 14 из 26 бросков с игры, 7 из которых были из-за дуги.

«То, что он сделал, просто невероятно. «Гарден» – такое враждебное место, и он смог выйти и взять игру на себя в нужные моменты. Помню, когда мы вернулись в раздевалку, я слышал, как они праздновали. Казалось, что они выиграли чемпионат. Настолько сильно они были рады после всего лишь одной игры. Счет в серии 2-2, понимаешь? В тот момент они словно переродились», – поделился Хорфорд в подкасте Джей Джей Редика.

«Уорриорз» выиграли две оставшиеся встречи, став чемпионами НБА 2022.

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