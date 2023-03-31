Эл Хорфорд о четвертой игре финала-2022: «Они праздновали так, словно выиграли чемпионат»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Эл Хорфорд Стефен Карри Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд вспомнил историческое выступление разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефа Карри в четвертой игре финала НБА 2022.

Карри закончил встречу с 43 очками и 10 подборами, реализовав 14 из 26 бросков с игры, 7 из которых были из-за дуги.

«То, что он сделал, просто невероятно. «Гарден» – такое враждебное место, и он смог выйти и взять игру на себя в нужные моменты. Помню, когда мы вернулись в раздевалку, я слышал, как они праздновали. Казалось, что они выиграли чемпионат. Настолько сильно они были рады после всего лишь одной игры. Счет в серии 2-2, понимаешь? В тот момент они словно переродились», – поделился Хорфорд в подкасте Джей Джей Редика.

«Уорриорз» выиграли две оставшиеся встречи, став чемпионами НБА 2022.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
действительно перевернули серию. такого сконцентрированного и даже злого Стефа до матча ещё не видел. вышел умирать или победить. красивый матч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий