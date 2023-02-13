Эл Хорфорд – о Мускале: «Рад переходу Мускалы в «Бостон», он хочет побеждать и полезен в раздевалке»

Центровой «Селтикс» одобрил приобретение клубом «большого» .

«Мускала настроен на победы, для него это важно. Мне нравилось играть с ним, потому что он делает правильные вещи на площадке.

Еще он хорош как товарищ по команде, весьма полезен в раздевалке. Майк будет выкладываться в каждом матче, он любит борьбу. И очень профессиональный игрок, причем с раннего возраста», – заявил Хорфорд.

Хорфорд играл вместе с Мускалой за «Атланту» и «Оклахому».