Эл Хорфорд – о Мускале: «Рад переходу Мускалы в «Бостон», он хочет побеждать и полезен в раздевалке»

Теги Бостон НБА Эл Хорфорд Майк Мускала Баскетбол

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд одобрил приобретение клубом «большого» Майка Мускалы.

«Мускала настроен на победы, для него это важно. Мне нравилось играть с ним, потому что он делает правильные вещи на площадке.

Еще он хорош как товарищ по команде, весьма полезен в раздевалке. Майк будет выкладываться в каждом матче, он любит борьбу. И очень профессиональный игрок, причем с раннего возраста», – заявил Хорфорд.

Хорфорд играл вместе с Мускалой за «Атланту» и «Оклахому».

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
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