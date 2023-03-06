Исход матча « » – « » решился во втором овертайме.

Центровой «Селтикс» на последних секундах бросал на победу из-за дуги при счете 129:131, но промахнулся.

Победа стала для «Никс» девятой подряд, это лучшая серия нью-йоркской команды в текущем сезоне.

В составе «Нью-Йорка» защитник набрал рекордные в карьере 38 очков, отыграв 55 минут.

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