Эл Хорфорд смазал 3-очковый на победу во 2-м овертайме матча с «Нью-Йорком»

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Исход матча «Бостон» – «Нью-Йорк» решился во втором овертайме.

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд на последних секундах бросал на победу из-за дуги при счете 129:131, но промахнулся.

Победа стала для «Никс» девятой подряд, это лучшая серия нью-йоркской команды в текущем сезоне.

В составе «Нью-Йорка» защитник Иммануэл Куикли набрал рекордные в карьере 38 очков, отыграв 55 минут.

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2 комментария

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Vagant
59 трехочковых попыток Селтикс в этом матче стали новым рекордом франшизы, превзойдя 57 попыток, также против Никс в прошлом году. И точно также Бостон проиграл тот матч.
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alex27
Так бывает, до этого было 6из9 трех, трудился и за себя и за дятла Тейтума
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