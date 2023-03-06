Эл Хорфорд смазал 3-очковый на победу во 2-м овертайме матча с «Нью-Йорком»
Исход матча «Бостон» – «Нью-Йорк» решился во втором овертайме.
Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд на последних секундах бросал на победу из-за дуги при счете 129:131, но промахнулся.
Победа стала для «Никс» девятой подряд, это лучшая серия нью-йоркской команды в текущем сезоне.
В составе «Нью-Йорка» защитник Иммануэл Куикли набрал рекордные в карьере 38 очков, отыграв 55 минут.
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