«Мы выдохлись, отдали все, что у нас было. Смотрю на другую сторону, а Леброн сидит непринужденный». Эл Хорфорд вспомнил эпизод из 7-го матча серии с «Кливлендом»

Теги Бостон Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Эл Хорфорд Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд вспомнил эпизод с участием суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в седьмом матче финала Восточной конференции в 2018 году.

«Индивидуально вы не сможете достичь того уровня, на который вышел Леброн. Когда мы дотянули серию до седьмой встречи в 2018 году, это была единственная серия, в которой я играл против него, которая была хотя бы конкурентоспособной. Во всем остальном он доминировал над командами, в которых я находился.

Помню, что я был, наверное, в лучшей форме за всю свою карьеру. Седьмая игра, до конца заключительной четверти оставалось около четырех минут.

Мы выдохлись; мы отдали все, что у нас было. Я в отличной форме, все равно очень устал. Смотрю на другую сторону, а Леброн сидит за столом комментаторов, наклонившись, непринужденный такой.

Он отыграл каждую минуту до этого момента и выглядел невозмутимым – это меня забеспокоило», – сказал Хорфорд в подкасте Джей Джей Редика.

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9 комментариев

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pulyalke
Ответ KakoytoChel
Леброн 18го года, наверно, действительно лучший Леброн за свою карьеру. Ещё было достаточно здоровья, чтобы играть сезон без травм, а понимание и видение игры вышло на пиковый уровень. Серию с ГС, они бы конечно проиграли в любом случае в том году, но если бы не травма руки, думаю пару игр дома могли бы побороться достойно.
забавные умозаключения конечно как будто коленки кайри и не существовало, а тимофей в соло не разрывал этих выскочек
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Свежий
Ответ N-6 AlexanderX
Эл Хорфорд: Вот кто это, #####!? Киборг, #####!
Помноженный на вечность! 🤖
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Evgeniy 72
Ответ KakoytoChel
Леброн 18го года, наверно, действительно лучший Леброн за свою карьеру. Ещё было достаточно здоровья, чтобы играть сезон без травм, а понимание и видение игры вышло на пиковый уровень. Серию с ГС, они бы конечно проиграли в любом случае в том году, но если бы не травма руки, думаю пару игр дома могли бы побороться достойно.
Я бы отметил Брона с 2015 до 18, это его индивидуальный пик. В 15-ом вообще без Лава сходу оказались в первой же игре ПО, потом Ирвинг на одной ноге играл в раунде с Чикаго ещё, дотерпел Атланту, и вылетел в первой же игре финала, которую проиграли в ОТ. Зато потом были Мозгов и особенно Деллаведова, ну и тренера не забываем, без Блатта такого бы не было. Обойма была слишком скудной из за травм, а в четвертой и пятой играх просто не кому было играть, когда Домодедово оказался в реанимации. Но как по мне, тот финал самый яркий, пусть и проигранный.
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Cash_flow
Ответ Analjinn
Сильнейший перфоманс в том ПО выдал Леброн, абсолютно монументальный уровень.
И всё это после 82-матчевого марафона в регулярке без единой пропущенной игры. Взвалил на свои широкие плечи горе-команду и протащил в свой восьмой подряд финал НБА
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Дмитрий Кутузов
Ответ N-6 AlexanderX
Эл Хорфорд: Вот кто это, #####!? Киборг, #####!
Терминатор, выбежавший из джунглей
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quaterbackathome
Ответ KakoytoChel
Леброн 18го года, наверно, действительно лучший Леброн за свою карьеру. Ещё было достаточно здоровья, чтобы играть сезон без травм, а понимание и видение игры вышло на пиковый уровень. Серию с ГС, они бы конечно проиграли в любом случае в том году, но если бы не травма руки, думаю пару игр дома могли бы побороться достойно.
Плюс если б ту первую игру забрали
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N-6 AlexanderX
Эл Хорфорд: Вот кто это, #####!? Киборг, #####!
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KakoytoChel
Леброн 18го года, наверно, действительно лучший Леброн за свою карьеру. Ещё было достаточно здоровья, чтобы играть сезон без травм, а понимание и видение игры вышло на пиковый уровень. Серию с ГС, они бы конечно проиграли в любом случае в том году, но если бы не травма руки, думаю пару игр дома могли бы побороться достойно.
+14
-2
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Analjinn
Сильнейший перфоманс в том ПО выдал Леброн, абсолютно монументальный уровень.
+17
-1
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