«Мы выдохлись, отдали все, что у нас было. Смотрю на другую сторону, а Леброн сидит непринужденный». Эл Хорфорд вспомнил эпизод из 7-го матча серии с «Кливлендом»

Центровой « » Эл Хорфорд вспомнил эпизод с участием суперзвезды « » в седьмом матче финала Восточной конференции в 2018 году.

«Индивидуально вы не сможете достичь того уровня, на который вышел Леброн. Когда мы дотянули серию до седьмой встречи в 2018 году, это была единственная серия, в которой я играл против него, которая была хотя бы конкурентоспособной. Во всем остальном он доминировал над командами, в которых я находился.

Помню, что я был, наверное, в лучшей форме за всю свою карьеру. Седьмая игра, до конца заключительной четверти оставалось около четырех минут.

Мы выдохлись; мы отдали все, что у нас было. Я в отличной форме, все равно очень устал. Смотрю на другую сторону, а Леброн сидит за столом комментаторов, наклонившись, непринужденный такой.

Он отыграл каждую минуту до этого момента и выглядел невозмутимым – это меня забеспокоило», – сказал в подкасте Джей Джей Редика.

«Кавс» выиграли ту серию у «Селтикс» – 4:3.

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