Кендрик Перкинс о словах Дюрэнта про наследие: «Знаю, как сильно он любит эту чертову игру, чтобы сказать что-то подобное»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что звездный форвард « » слукавил в последнем интервью Шэмсу Чарании.

Баскетболист заявил, что его «больше не волнует наследие»: «Сейчас мне действительно, действительно все равно. Я просто хочу выходить и созидать, быть лучшей версией себя. Вернуться домой, пообщаться с семьей, вот и все».

«Верю ли я комментариям КейДи? Нет, черт возьми.

Я знаю Кевина Дюрэнта. Я делил с ним одну раздевалку в течение четырех лет. Наблюдал за Кевином – один из самых трудолюбивых парней, которых я когда-либо видел. Он выходил из автобуса у отеля и шел тренироваться, потому что ему было не все равно.

Столько парней сейчас разбрасываются фразами, что им плевать на чемпионства, MVP, символические сборные, Матчи звезд. Почему? Почему вам все равно? Вы были одарены физическими данными. Это мечта многих – хотя бы попасть в . Еще большей мечтой будет возможность выйти на паркет с одними из великих.

Ты должен заботиться о своем наследии, ты должен мечтать выигрывать чемпионаты.

Я знаю Дюрэнта. Мы может и заблокировали друг друга в соцсетях, но однажды помиримся. Знаю, какую работу он проделывал снова и снова. Знаю, на какие жертвы он идет каждый день, и я знаю, как сильно он любит эту чертову игру, чтобы сказать что-то подобное», – сказал Перкинс в эфире First Take.

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