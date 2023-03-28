Кендрик Перкинс: «Эмбиид не должен был уклоняться от встречи с Йокичем»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, который пропустил встречу с «Денвером» Николы Йокича в качестве меры предосторожности.

В день игры Эмбиид почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.

«Эмбиид не должен был уклоняться от встречи с Йокичем. Мы знаем, как важно для него завоевать эту награду. Когда эти команды играли в Филадельфии, Джоэл показал класс. Но он не должен был пропускать этот матч. Нельзя пропускать такие дуэли.

У меня есть право голоса при выборе MVP. Я запомню этот момент», – заявил Перкинс.

«Денвер» победил со счетом 116:111. На счету Йокича 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

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5 комментариев

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Король Лев
Ответ Григорий Ефимов
Какому замечательному человеку пришла в голову идея дать Перкинсу право голоса при выборе MVP?)
Сильверу.
0
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Tim Timson
спекулянт. всё равно черному братику отдаст)
+2
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Bob Ganiev
детский сад
0
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Freddy Durst
В точку
+1
-1
0
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Григорий Ефимов
Какому замечательному человеку пришла в голову идея дать Перкинсу право голоса при выборе MVP?)
+21
-2
+19
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