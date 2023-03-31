Джей Уильямс: «Дюрэнт является одним из величайших талантов в истории баскетбола»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что звездный форвард « » является одним из лучших талантов в истории баскетбола.

«Мы говорим о том, кто является величайшими игроками НБА за всю историю – Майкл, Карим, Леброн. Мы измеряем величие количеством чемпионств.

Если мы рассмотрим этот вопрос исключительно с точки зрения таланта, баскетбольных навыков, вы скажете мне, что Кевин Дюрэнт не является одним из величайших, кого нам когда-либо удалось видеть? Все эти победы. MVP и прочее – мне все равно. Мы еще не видели такого баскетболста», – сказал Уильямс в эфире программы Get Up.

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