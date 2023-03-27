Кендрик Перкинс: «На Энтони Дэвисе лежит вся ответственность»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс ответил, кто из лидеров «Лейкерс» находится под большим давлением со стороны: Энтони Дэвис или .

«Не может такого быть, что в 38 лет, на 20-й год в лиге основное давление лежит на Леброне Джеймсе. Нет на нем никакого давления. Все, чего он добился индвивидуально и командно, – это как вишенка на торте.

Именно Энтони Дэвис находится под максимальным давлением. Ему 30 лет – лучшие годы, набирает 25 очков и 12 подборов по сезону, пытается не только доказать всему миру, что он способен вывести свою команду в плей-офф, но и показать организации, что они могут доверить франшизу в его руки. На нем лежит вся ответственность», – заявил Перкинс в эфире First Take.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе