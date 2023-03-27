Кендрик Перкинс: «На Энтони Дэвисе лежит вся ответственность»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс ответил, кто из лидеров «Лейкерс» находится под большим давлением со стороны: Энтони Дэвис или Леброн Джеймс.

«Не может такого быть, что в 38 лет, на 20-й год в лиге основное давление лежит на Леброне Джеймсе. Нет на нем никакого давления. Все, чего он добился индвивидуально и командно, – это как вишенка на торте.

Именно Энтони Дэвис находится под максимальным давлением. Ему 30 лет – лучшие годы, набирает 25 очков и 12 подборов по сезону, пытается не только доказать всему миру, что он способен вывести свою команду в плей-офф, но и показать организации, что они могут доверить франшизу в его руки. На нем лежит вся ответственность», – заявил Перкинс в эфире First Take.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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