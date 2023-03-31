Чарльз Оукли о распределении нагрузки: «Прошу прощения от лица старой школы, что вам приходится иметь с этим дело»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли считает, что лоад-менеджмент является неуважением по отношению к фанатам баскетбола.

«Мне не нравится распределение нагрузки. Сейчас другое время. Если ты зарабатываешь 40-50 миллионов долларов, я думаю, что ты должен хотеть играть.

Зрители платят тебе зарплату, дети хотят смотреть, как ты играешь, особенно когда восточное побережье приезжает на западное, а западное на восточное. Ты должен быть в строю с командами, с которыми ты сыграешь один раз дома и один раз на выезде за весь сезон.

Они стали бережливыми и такими мягкими. Мне жаль болельщиков, и я прошу прощения от лица старой школы, что вам приходится иметь с этим дело», – пояснил Оукли в разговоре с Кевином Гарнеттом.

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